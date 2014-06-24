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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 13:52 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：等待日本首相安倍公布改革细节

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* 澳元/美元上涨0.05%，欧元/美元下跌0.07%，新西兰元/美元涨0.14%，美元/印度卢比下跌0.15%。

* 日股日经指数上涨0.1%，明晟(MSCI)亚太地区(除日本外)股指上涨0.39%，美国10年期公债收益率报2.6170%，布兰特原油下跌0.27%。

* 日本公共养老基金将被重新赋予改革的媒介。

* 克里承诺美国将持续向伊拉克提供“强力”支持

* 必和必拓拟在澳洲铁矿石部门进一步裁员，因市场前景趋疲 (完)

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