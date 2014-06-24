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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 14:07 BJT

中国新债：国开行周五将招标发行至多80亿元固息债，期限15年

路透上海6月24日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于周五(27日)招标发行至多80亿元人民币固息金融债，期限15年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为国开行今年第17期金融债，无承揽费及兑付手续费。

具体发行条款如下：

第17期金融债

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发行上限 80亿元

期限/计息方式 15年固息

招标时间 6月27日上午9:30-10:30

招标方式 单一利率(荷兰式)

缴款日/起息日 7月4日

分销期 6月30日-7月4日

上市日 7月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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