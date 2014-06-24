中国新债：国开行周五将招标发行至多80亿元固息债，期限15年

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透上海6月24日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于周五(27日)招标发行至多80亿元人民币固息金融债，期限15年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为国开行今年第17期金融债，无承揽费及兑付手续费。
具体发行条款如下：
第17期金融债
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发行上限 80亿元
期限/计息方式 15年固息
招标时间 6月27日上午9:30-10:30
招标方式 单一利率(荷兰式)
缴款日/起息日 7月4日
分销期 6月30日-7月4日
上市日 7月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月