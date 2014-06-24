《热点透视》中国电子商务蓬勃发展，挤占购物中心生存空间

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby 编译 洪曦

路透香港6月24日 - 中国购物中心眼下的日子并不好过。由于消费者选择网购，一些商店不得不关张。类似这样的状况还会持续下去。如果网络购物继续以当前的速度增长，到2020年，中国零售额的四分之一将由其贡献。不过，精心规划的购物中心还是会占有一席之地。

中国电子商务的爆发式增长，给传统的零售商带来冲击。像阿里巴巴旗下淘宝等网站，让消费者能更容易地获得非品牌时尚品以及电子产品，而定价却更加透明。根据中国国有媒体，去年连锁店销售增幅为9.9%，创下1998年以来最慢。而专注于时尚的百货商场也感受到了丝丝凉意。

随着互联网的兴起，实体店面的压力只会越来越大。去年中国零售销售总额为23.4万亿元人民币(3.78万亿美元)。据Nielsen，尽管网络购物只占其中的8%，但其增长率却有30%--是整体零售销售增速的一倍多。而且中国网络购物占零售销售总额的比例已经高于美国，后者仅为6%。假设零售销售总额每年以10%的速度增长，网购增速保持当前的水准，那么到2020年时后者占前者的比例将超过四分之一。

不过，中国消费者不断释放出的购买力显示，购物中心仍有成长空间。据麦肯锡，2012到2022年间，可支配收入在16,000美元以上的城镇家庭数量将以18%每年的速度增长。

在中国境内，开发商仍未停下脚步。根据仲量联行，今年新购物广场的区域成长率预计将达到31%的峰值；此外，该机构依旧预计2016年的购物中心面积将成长18%。