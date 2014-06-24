《热点透视》中国电子商务蓬勃发展，挤占购物中心生存空间

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby 编译 洪曦
路透香港6月24日 - 中国购物中心眼下的日子并不好过。由于消费者选择网购，一些商店不得不关张。类似这样的状况还会持续下去。如果网络购物继续以当前的速度增长，到2020年，中国零售额的四分之一将由其贡献。不过，精心规划的购物中心还是会占有一席之地。
中国电子商务的爆发式增长，给传统的零售商带来冲击。像阿里巴巴旗下淘宝等网站，让消费者能更容易地获得非品牌时尚品以及电子产品，而定价却更加透明。根据中国国有媒体，去年连锁店销售增幅为9.9%，创下1998年以来最慢。而专注于时尚的百货商场也感受到了丝丝凉意。
随着互联网的兴起，实体店面的压力只会越来越大。去年中国零售销售总额为23.4万亿元人民币(3.78万亿美元)。据Nielsen，尽管网络购物只占其中的8%，但其增长率却有30%--是整体零售销售增速的一倍多。而且中国网络购物占零售销售总额的比例已经高于美国，后者仅为6%。假设零售销售总额每年以10%的速度增长，网购增速保持当前的水准，那么到2020年时后者占前者的比例将超过四分之一。
不过，中国消费者不断释放出的购买力显示，购物中心仍有成长空间。据麦肯锡，2012到2022年间，可支配收入在16,000美元以上的城镇家庭数量将以18%每年的速度增长。
在中国境内，开发商仍未停下脚步。根据仲量联行，今年新购物广场的区域成长率预计将达到31%的峰值；此外，该机构依旧预计2016年的购物中心面积将成长18%。
那些选址良好且有知名商家进驻的购物中心，应该还可继续发展。不过，购物中心若想跟得上时代的潮流，还得依靠一些线下业务独有的招数来吸引顾客，例如时尚餐厅等。网络购物将使一部分购物中心无法存活下去，而那些幸存下来的商家则需要达到更高的标准。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月