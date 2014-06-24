重发-《路透晚报》--6月24日日间新闻摘要（国际版）

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以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国承诺持续向伊拉克提供“强力”支持；伊拉克南部石油出口接近记录高位

美国国务卿克里周二访问伊拉克的库尔德族自治区，呼吁当地领袖参与组建新政府。克里承诺，美国将“持续强力”支持伊拉克。

另外，根据装载数据及行业消息，伊拉克南部出口终端6月的石油出口逼近记录高位，未受动荡情势影响。受此数据影响，国际原油价格走跌。

--德国6月IFO指数跌幅大于预估，受乌克兰及伊拉克局势影响

德国6月IFO企业景气判断指数为109.7，低于路透调查预估的110.2，IFO经济学家沃拉博称，欧央行的举措对德国经济并无重大影响，受乌克兰危机和伊拉克局势影响，德国工业呈现一定程度的不稳定性，预期德国第二季经济将大幅走弱，GDP增长率约为0.3%。

--英国央行总裁称，薪资疲软透露出闲置产能大于先前估计

英国央行多位官员出席国会听证会，央行总裁卡尼称，注意到近期薪资数据较预期疲软，薪资情势反映出，劳动市场的闲置产能大于先前估计，央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示，闲置产能与GDP之比可能超过1-1.5%区间。受到官员谈话影响，英镑/美元跌至日低。

--英国5月抵押贷款批准宗数下滑至去年8月以来最低水平--BBA

英国银行业者协会(BBA)数据显示，5月经季节调整的抵押贷款批准宗数降至去年8月以来最低水平，但仍较上年同期高出12%。

--必和必拓考虑在澳洲铁矿石部门进一步裁员

必和必拓正在考虑在核心事业澳洲铁矿石部门进一步裁员，以降低成本，因铁矿石价格大幅下跌，且控制支出的压力增大。必和必拓一发言人表示，目前还无法确定可能裁员的具体数字，同时也不愿证实澳洲广播公司(ABC)称裁员人数可能高达3,000的报导。

--苹果供应商下月开始量产大屏幕iPhone--彭博

据彭博援引消息人士报导，苹果供应商将从下月开始在中国生产大屏幕iPhone手机。报导称，苹果加大4.7和5.5英寸屏iPhone的产量，可能在9月左右向零售商出货。

[市场摘要]

--日本股市：日经小升至五个月收盘高位，关注首相的经济成长策略

日本股市日经指数周二小升至五个月收盘高位，国内市场的焦点转向日本首相安倍晋三今日稍后将公布备受期待的刺激成长策略。日经指数小升0.1%至15,376.24点，抹掉稍早跌幅，不过未能攀上周一的盘中高位15,442.67点。东证股价指数亦小升0.1%至1,268.50点；JPX日经400指数涨0.1%至11,542.9。

--中国股市：沪综指震荡收涨，资金面紧张局面有所缓解

中国股市沪综指震荡收涨，化工、军工类股升幅居前。分析师表示，新股申购资金陆续解冻令前期资金紧张局面有所缓解，但市场整体活跃度有所降低，盘中明显缺乏热点，观望氛围仍然浓厚。沪综指收报2,033.931点，涨9.566点或0.47%。

--香港股市：收升0.3%，中资能源股下滑限制涨幅

香港股市略微回升，但中资能源股走软限制涨幅；上日恒生指数曾创下逾三个月最大跌幅。恒生指数收升0.3%至22,880.64点。恒生国企指数涨0.5%。

--全球汇市：欧元和英镑走稳，稍晚英国央行总裁将作证词陈述

欧元和英镑保持稳定，稍晚英国央行总裁卡尼将作证词陈述。欧元盘中持平在1.3605美元，过去几个交易日在1.3600上下波动。欧元兑日圆报138.75日圆，美元兑日圆报102日圆。英镑兑美元报1.7025美元，此前曾触及2008年10月迄今高点1.7064美元。

--国际油市：布兰特原油跌破每桶114美元，因伊拉克供应似未受影响

布兰特原油跌破每桶114美元，因数据显示伊拉克石油出口接近记录高位，意味着伊拉克供应仍未受国内冲突的影响。0823 GMT，布兰特原油跌0.36美元，报每桶113.76美元，脱离上周四所及的九个月高点115.71。美国原油跌0.52美元，至105.65美元。

--金属期市：伦铜下滑，全球经济成长好坏参杂影响人气

伦铜从约三周最高收位下滑，此前连涨三日。因弱于预期的欧洲6月制造业调查数据让本来令人鼓舞的全球经济成长形势略显黯淡。0824 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.08%至每吨6,879.50美元。上海期交所主力8月期铜上涨0.24%至49,400元人民币(8,000美元)，隔夜时段曾创下四个月新高49,690元。

--全球金市：金价持平而铂金上扬，南非铂金业矿工罢工结束

黄金价格在平盘上下游走，投资者静观伊拉克局势动态，铂金走势则持稳，此前连续两日下滑，因南非罢工结束。铂金盘初下跌0.5%，0825 GMT，报每盎司1,460.50美元。钯金也在盘初下滑之后回升。现货金小涨至每盎司1,318.20美元。 (完)