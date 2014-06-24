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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 14:44 BJT

欧洲汇市：美元/卢布跌破34，乌克兰叛军同意遵守停火协议至周五

路透莫斯科6月24日 - 美元兑俄罗斯卢布周二跌破34，为1月23日以来首次。

卢布兑美元曾在3月中旬时触及36.71，当时围绕乌克兰的国际局势恶化，但之后出现反弹。周一稍晚，乌克兰反俄罗斯阵营人士同意遵守停火协议直至周五上午，以便和平谈判能够进行。

0615GMT，卢布兑美元 报33.95。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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