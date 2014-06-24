《汇市简讯》美元/日圆守在102略下方，日股日经指数近收平

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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* 美元/日圆在102.00日圆略下方呈盘整走势
* 102.00有部分卖盘，由102.20向上有卖单挂出
* 日股日经指数收盘脱离午后高点，以接近平盘作收
* 美元/日圆短期内料原地徘徊，预计稍晚日本首相公布政策没有什么新意
* 日相安倍若宣布任何意外利多，美元/日圆可能升至102上方，但停止单分布遥远，在102.40上方及102.70上方
* 一目均衡云区在101.89-102.61，一目均衡转换线阻力在101.99(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月