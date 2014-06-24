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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 14:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守在102略下方，日股日经指数近收平

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* 美元/日圆在102.00日圆略下方呈盘整走势

* 102.00有部分卖盘，由102.20向上有卖单挂出

* 日股日经指数收盘脱离午后高点，以接近平盘作收

* 美元/日圆短期内料原地徘徊，预计稍晚日本首相公布政策没有什么新意

* 日相安倍若宣布任何意外利多，美元/日圆可能升至102上方，但停止单分布遥远，在102.40上方及102.70上方

* 一目均衡云区在101.89-102.61，一目均衡转换线阻力在101.99(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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