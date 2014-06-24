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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 14:18 BJT

台湾股市：随亚洲股市微幅收高，摩台指可望在高档结算

路透台北6月24日 - 台湾股市周二微幅收高，与区域股市的温和上扬走势同步。分析师认为，台股近日量能结构不佳，显示缺乏大幅上涨动能，但下方支撑不弱，周五摩台指可望在高档结算。

台湾加权股价指数 收高0.19%或17.85点，至9,246.20点。今日成交值 为886.72亿台币，上交易日修正后为1,130.55亿。

〞指数仍站在9,241点的10日均线上，相对强弱指标(RSI)回到50之上，大盘维持5月下旬以来的惯性。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他表示，昨日外资在7月台指期 加码了2,000口多单，虽较上月近3万口的历史高峰回落，但仍视为偏多操作台股，预期周五摩台指将在高档结算。

亚洲股市周二小幅走高，因中国、日本和美国制造业数据好转，表明全球经济成长形势不错，尽管欧元区数据令人失望。本地时间14:10时，MSCI亚太除日本明晟指数 升0.34%。(完)
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