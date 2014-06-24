台湾股市：随亚洲股市微幅收高，摩台指可望在高档结算

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透台北6月24日 - 台湾股市周二微幅收高，与区域股市的温和上扬走势同步。分析师认为，台股近日量能结构不佳，显示缺乏大幅上涨动能，但下方支撑不弱，周五摩台指可望在高档结算。
台湾加权股价指数 收高0.19%或17.85点，至9,246.20点。今日成交值 为886.72亿台币，上交易日修正后为1,130.55亿。
〞指数仍站在9,241点的10日均线上，相对强弱指标(RSI)回到50之上，大盘维持5月下旬以来的惯性。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他表示，昨日外资在7月台指期 加码了2,000口多单，虽较上月近3万口的历史高峰回落，但仍视为偏多操作台股，预期周五摩台指将在高档结算。
亚洲股市周二小幅走高，因中国、日本和美国制造业数据好转，表明全球经济成长形势不错，尽管欧元区数据令人失望。本地时间14:10时，MSCI亚太除日本明晟指数 升0.34%。(完)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月