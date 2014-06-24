路透基点：华侨城亚洲控股与四家银行签署1.7亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港上市的华侨城(亚洲)控股有限公司已与四家银行签署1.70亿美元的三年期贷款，为其首桩联贷交易。

恒生银行承贷1亿美元，大新银行和三井住友银行各承贷3,000万美元，台北富邦银行承贷1,200万美元。

华侨城亚洲是一家投资控股公司，从事观光主题乐园及其他地产的开发和经营。该公司也生产及销售纸盒和纸类产品。