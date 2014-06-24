路透基点：华侨城亚洲控股与四家银行签署1.7亿美元三年期贷款--TRLPC

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港上市的华侨城(亚洲)控股有限公司已与四家银行签署1.70亿美元的三年期贷款，为其首桩联贷交易。
恒生银行承贷1亿美元，大新银行和三井住友银行各承贷3,000万美元，台北富邦银行承贷1,200万美元。
华侨城亚洲是一家投资控股公司，从事观光主题乐园及其他地产的开发和经营。该公司也生产及销售纸盒和纸类产品。
华侨城亚洲的母公司华侨城集团是一家国营企业，旗下最著名的观光景点是广东省深圳市南山区的华侨城。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月