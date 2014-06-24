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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 14:19 BJT

韩国股市：收高1%创两周最大涨幅，受惠于全球制造业活动好于预期

路透首尔6月24日 - 韩国股市周二收涨，创出两周来最大单日涨幅，因美国、中国和日本制造业活动好于预期，点亮全球复苏前景，推高权重出口类股。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨1%，报1,994.35点，创6月10日上涨1.1%以来的最大单日百分比涨幅。

三星电子 与现代汽车 分别上涨1.7%和2.3%。记忆体芯片(晶片)厂商SK Hynix 劲扬2.9%。(完)
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