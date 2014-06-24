韩国股市：收高1%创两周最大涨幅，受惠于全球制造业活动好于预期

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透首尔6月24日 - 韩国股市周二收涨，创出两周来最大单日涨幅，因美国、中国和日本制造业活动好于预期，点亮全球复苏前景，推高权重出口类股。
韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨1%，报1,994.35点，创6月10日上涨1.1%以来的最大单日百分比涨幅。
三星电子 与现代汽车 分别上涨1.7%和2.3%。记忆体芯片(晶片)厂商SK Hynix 劲扬2.9%。(完)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月