日本股市：日经小升至五个月收盘高位，关注首相的经济成长策略

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透东京6月24日 - 日本股市日经指数周二小升至五个月收盘高位，国内市场的焦点转向日本首相安倍晋三今日稍后将公布备受期待的刺激成长策略。
日经指数 小升0.1%至15,376.24点，抹掉稍早跌幅，不过未能攀上周一的盘中高位15,442.67点。
东证股价指数 亦小升0.1%至1,268.50点；JPX日经400指数 涨0.1%至11,542.9。(完)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月