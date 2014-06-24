版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 14:22 BJT

日本股市：日经小升至五个月收盘高位，关注首相的经济成长策略

路透东京6月24日 - 日本股市日经指数周二小升至五个月收盘高位，国内市场的焦点转向日本首相安倍晋三今日稍后将公布备受期待的刺激成长策略。

日经指数 小升0.1%至15,376.24点，抹掉稍早跌幅，不过未能攀上周一的盘中高位15,442.67点。

东证股价指数 亦小升0.1%至1,268.50点；JPX日经400指数 涨0.1%至11,542.9。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐