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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 14:21 BJT

澳洲股市：小幅收低，大多数板块都追随美股跌势而走低

路透悉尼6月24日 - 澳洲股市周二下滑0.4%，追随美股跌势，投资者全线卖出澳股，即便零售商David Jones Ltd 因成为并购目标而股价大涨，也无法扭转整个大盘颓势。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌20.5点，收报5,432.8点。该指数周一收高0.6%。（完）
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