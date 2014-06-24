全球商品：泰国政府计划增加国内消费来支撑橡胶价格--官员

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透曼谷6月24日 - 泰国政府一高层官员周二表示，泰国军政府计划通过增加国内消费来支撑下滑的胶价，而不是采用高成本买入计划来干预市场。
橡胶产业组织主席Chanachai Plengsiriwat称，“我们将减少对出口的依赖，我们希望增加国内消费来帮助抵御出口需求下滑。”
根据该计划，基础设施建设，如道路、人行道和水库将使用橡胶。
此举希望将国内每年消费提高至20%，当前这一比例为14%左右，Chanachai说道。
泰国是全球最大的产胶国，预计今年橡胶产量为400万吨，高于去年的380万吨。
Chanachai称，该计划将在未来几周递交给国家和平与秩序委员会进行审批。(完)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月