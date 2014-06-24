全球商品：泰国政府计划增加国内消费来支撑橡胶价格--官员

路透曼谷6月24日 - 泰国政府一高层官员周二表示，泰国军政府计划通过增加国内消费来支撑下滑的胶价，而不是采用高成本买入计划来干预市场。

橡胶产业组织主席Chanachai Plengsiriwat称，“我们将减少对出口的依赖，我们希望增加国内消费来帮助抵御出口需求下滑。”

根据该计划，基础设施建设，如道路、人行道和水库将使用橡胶。

此举希望将国内每年消费提高至20%，当前这一比例为14%左右，Chanachai说道。

泰国是全球最大的产胶国，预计今年橡胶产量为400万吨，高于去年的380万吨。

Chanachai称，该计划将在未来几周递交给国家和平与秩序委员会进行审批。(完)