《汇市简讯》美元兑日圆以外亚币陷于近期区间

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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* 美元兑日圆以外亚洲货币陷于沉闷格局，月底前料维持在近期区间内
* 盘势由企业资金流动及部位调整主导
* 美元/坡元料将暂时守住1.2480-1.2510区间
* 美元/马币受定盘带动脱离低点，但预料不脱离3.2050-3.22区间
* 美元/印尼卢比受政局不确定因素支撑，但代理行操作压抑走势
* 美元/菲律宾披索持于43.80-43.90
* 美元/印度卢比在60.0上方整固，60.50为主要阻力
* 美元/泰铢陷于32.43-32.46，应会维持于32.40-32.60区间(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月