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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 14:35 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚币陷于近期区间

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* 美元兑日圆以外亚洲货币陷于沉闷格局，月底前料维持在近期区间内

* 盘势由企业资金流动及部位调整主导

* 美元/坡元料将暂时守住1.2480-1.2510区间

* 美元/马币受定盘带动脱离低点，但预料不脱离3.2050-3.22区间

* 美元/印尼卢比受政局不确定因素支撑，但代理行操作压抑走势

* 美元/菲律宾披索持于43.80-43.90

* 美元/印度卢比在60.0上方整固，60.50为主要阻力

* 美元/泰铢陷于32.43-32.46，应会维持于32.40-32.60区间(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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