日本经济：农业改革计划细节付之阙如，恐无望实现重大调整

路透东京6月24日 - 日本首相安倍晋三周二将宣布部分改革措施，旨在削弱强势的农业合作社；但该计划在经历游说活动后已经减弱，而且细节付之阙如。

批评人士称，这些举措减弱意味着政府将失去重振农业的机会，显示出人们长期呼吁的日本农业整顿仍然遥不可及。

日本政府还可能失去一个对农业合作社做出重大调整的机会。在日本努力加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的过程中，农业合作社是最有力的批评者。

安倍晋三此前曾承诺，要撼动农业合作中央联盟(Central Union of Agricultural Cooperatives)等既得利益者的“基石”。该机构监管约700家地区性农业合作社，而一内阁改革小组5月曾呼吁要废除该联盟。

但改革计划的终稿仅仅表示，该机构应该在五年内重组，政府将于明年提交相关立法。

改革该机构被视为改革日本重度保护的农业的第一步，目标是2020年将出口提高至1万亿(兆)日圆(98亿美元)，2030年达到10万亿日圆。去年日本出口为约5,500亿日圆。

日本的农业合作中央联盟获许经营金融和保险业务，不同于通常只能买卖农产品的北美和欧洲同行。

截止2013年9月，仅仅其银行业务已经达到近83万亿日圆(8,100亿美元)，使之与瑞穗金融集团 那样的超级银行平起平坐。