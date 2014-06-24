日本经济：农业改革计划细节付之阙如，恐无望实现重大调整

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透东京6月24日 - 日本首相安倍晋三周二将宣布部分改革措施，旨在削弱强势的农业合作社；但该计划在经历游说活动后已经减弱，而且细节付之阙如。
批评人士称，这些举措减弱意味着政府将失去重振农业的机会，显示出人们长期呼吁的日本农业整顿仍然遥不可及。
日本政府还可能失去一个对农业合作社做出重大调整的机会。在日本努力加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的过程中，农业合作社是最有力的批评者。
安倍晋三此前曾承诺，要撼动农业合作中央联盟(Central Union of Agricultural Cooperatives)等既得利益者的“基石”。该机构监管约700家地区性农业合作社，而一内阁改革小组5月曾呼吁要废除该联盟。
但改革计划的终稿仅仅表示，该机构应该在五年内重组，政府将于明年提交相关立法。
改革该机构被视为改革日本重度保护的农业的第一步，目标是2020年将出口提高至1万亿(兆)日圆(98亿美元)，2030年达到10万亿日圆。去年日本出口为约5,500亿日圆。
日本的农业合作中央联盟获许经营金融和保险业务，不同于通常只能买卖农产品的北美和欧洲同行。
截止2013年9月，仅仅其银行业务已经达到近83万亿日圆(8,100亿美元)，使之与瑞穗金融集团 那样的超级银行平起平坐。
该机构拥有金融实力和大量成员，令其在城市之外的选区可以影响议员。其成员还包括兼职农户和非农户。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月