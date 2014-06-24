中国股市：沪综指震荡收涨，资金面紧张局面有所缓解

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透北京6月24日 - 中国股市沪综指周二震荡收涨，化工、军工类股升幅居前。分析师表示，新股申购资金陆续解冻令前期资金紧张局面有所缓解，但市场整体活跃度有所降低，盘中明显缺乏热点，观望氛围仍然浓厚。
沪综指 收报2,033.931点，涨9.566点或0.47%，上证A股今日成交额616亿元人民币，上个交易日为577亿元。
“市场没有什么利多和利空，可能相对波动小一点。”信达证券策略分析师胡佳妮称。
她并表示，当前政策面处于真空期，市场更多关注经济基本面和资金面的影响。短期经济是否底部企稳仍需宏观经济数据的进一步验证；由于新股收益依然相对稳定，虽然新股中签率较低，部分资金会继续新股申购或参与新股首日炒作，不会大规模回流二级市场。
军工航天板块午后飙升，航天通信 涨停报收。
沪深300指数 收报2,144.821点，涨0.50%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,136.4点，涨0.56%，成交543,966手。（完）
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月