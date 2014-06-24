全球金市：金价下滑而铂金上扬，南非铂金业矿工罢工结束

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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“罢工结束短线上可能会继续给铂金群金属（PGM）构成压力，投资人可能把最近几天的涨势获利了结。”汇丰分析师报告说。
“虽然短线对铂金群金属可能利空，但从基本面而言我们仍看多中长线，因供需紧俏。”
铂金 周二盘初下跌0.5%，0620 GMT，报每盎司1,454.85美元。钯金 也在盘初下滑之后回升。
现货金 下跌0.2%至每盎司1,315.10美元。
中国及印度两大黄金市场的实货需求仍然疲弱，因消费者预期金价将下滑。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1315.1 -2.69 -0.2
现货银 20.85 0.02 0.1
现货铂金 1454.85 3.85 0.27
现货钯金 822.9 3.6 0.44
COMEX期金 1316.2 -2.2 -0.17
COMEX期银 20.87 -0.046 -0.22
汇率
欧元/美元 1.3599
美元指数 80.286
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 石冠兰/张涛)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月