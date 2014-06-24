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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 14:59 BJT

全球金市：金价下滑而铂金上扬，南非铂金业矿工罢工结束

“罢工结束短线上可能会继续给铂金群金属（PGM）构成压力，投资人可能把最近几天的涨势获利了结。”汇丰分析师报告说。

“虽然短线对铂金群金属可能利空，但从基本面而言我们仍看多中长线，因供需紧俏。”

铂金 周二盘初下跌0.5%，0620 GMT，报每盎司1,454.85美元。钯金 也在盘初下滑之后回升。

现货金 下跌0.2%至每盎司1,315.10美元。

中国及印度两大黄金市场的实货需求仍然疲弱，因消费者预期金价将下滑。

--------------------------0620GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1315.1 -2.69 -0.2

现货银 20.85 0.02 0.1

现货铂金 1454.85 3.85 0.27

现货钯金 822.9 3.6 0.44

COMEX期金 1316.2 -2.2 -0.17

COMEX期银 20.87 -0.046 -0.22

汇率

欧元/美元 1.3599

美元指数 80.286

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 石冠兰/张涛)
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