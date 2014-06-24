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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 15:06 BJT

印度经济：财长称现在就得采取行动来让经济恢复健康

路透新德里6月24日 - 印度财长杰特利(Arun Jaitley)周二表示，印度现在就得采取行动来修复经济健康。印度经济面临困难时期。

印度经济过去两年的增速均低于5%，为自1980年代以来最长低增长时期。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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