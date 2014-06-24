更新版 1-澳洲个股：必和必拓考虑在澳洲铁矿石部门进一步裁员

据咨询公司Wood Mackenzie的分析，铁矿石价格大跌可能迫使中国关闭五分之一的国内矿生产，这最终会有益于必和必拓和其他澳洲厂商，这些厂商可以出产高品级铁矿石，并将之运往中国钢厂，但成本较低。

铁矿石是必和必拓最大的业务，2014财年上半年该业务利润增长60%，而石油获利下滑16%，铜矿获利增长0.4%。(完)