台湾债市：五年公债截标利率仍高于预期，筹码紊乱需时间沉淀

* 五年券103/9虽截标仍高于预期，交易商信心溃散 * 基本面未见转变，紊乱筹码有待时间沉淀 * 明日103/6区间料在1.61-1.66%，103/9则在1.18-1.23% 路透台北6月24日 - 台湾公债殖利率周二弹升，五年公债 殖利率创近两年11个月收盘高位。 因五年券103/9 在国库截标后得标利率仍高于预期，连带影响10年券103/6 殖利率跟 进收高。 受标债利空消息打击，103/9发行前交易殖利率收在日高1.210%，五年期公债殖利率的前高在2011年7月29 日的1.2145%。10年公债103/6殖利率也弹破近两日邮局防守的1.62%，离上周三创下的近五个月高位仅一步之 遥。 对于截标仍无法让得标利率落在预期区间内，财政部一不愿具名官员表示，主要是因为投资人下标的状况 相当分散，对于近期债市殖利率一路走扬，将谨慎看待。 至于何以需求疲弱，交易商归因于近期邮局调节存续期在五年左右的公债，使得市场持券信心产生动摇， 再加上昨日公布的第三季发债计画，新一期五年券103/10 将在本周五开始发行前交易，短券供给 一时让市场无法消化，因而造成殖利率弹升。 〞基本面其实没有特别变化，纯粹是筹码问题。殖利率要止弹，还是要靠买盘表态。〞一大型公股银行 交易员说。 不过一票券商资深交易员则认为，买盘正在向后退守。〞不知道他们(投资盘)看到了什么，这通常要几个 月后才会揭晓。〞 另一证券商交易员则称，得标结果显示需求面相当不妙，比想像中更弱。这让已经套牢在五年券的交易商 压力更大，后市殖利率上弹的动能不能小觑。 央行于今日中午标售的103/9期公债，得标利率为1.20%，高于市场预估的1.15-1.18%，较上次同年期公债 标售得标利率1.08%走升12个基点。受财政部截标影响，103/9实际发行额为328.539亿台币，原预计发行350亿 台币。投标总额406.5亿台币，投标倍数1.16倍，低于上次10年公债103/6R的1.38倍。 财政部昨日表示，第三季将发行1,450亿台币甲类公债，并将发行400亿台币国库券。 交易商预估，明日10年公债103/6殖利率区间料在1.61-1.66%，五年公债103/9发行前交易殖利率则看在1. 18-1.23%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6 +3.05 1.6390 1.6120-1.6390 34.5 5 103/9 +4.50 1.2100 1.1675-1.2100* 72.5 *表创该券发行前交易以来日高 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/24(二)：德国6月Ifo企业景气判断指数、美国4月房屋价格、美国4月标普/Case-Shiller20个大都会地 区房价指数、美国6月消费者信心和5月新屋销售年率、美国6月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数、美国费 城联储总裁普洛瑟发表讲话、欧元债券投资者会议(至25日)； 6/25(三)：台湾5月M2年增率、德国7月GfK消费者信心、美国建筑许可年率5月修正值、美国企业获利第 一季修正值和5月耐久财订单、美国实质国内生産总值(GDP)第一季终值、美国6月Markit服务业/综合PMI初值 ； 6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数、美国一周初请失业 金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、日本5月CPI、所有家庭支出和失业率、日本5月零售销售、美国圣路 易斯联储总裁布拉德发表讲话、英国央行发布半年金融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联 储总裁拉克尔发表讲话； 6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐收支终值、欧元区6月 企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指数(HICP)、美国路透/密西根大学消费者信 心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6390 5 103/4 1.2000 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)