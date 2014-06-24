中国债市：公开市场操作中性利率互换变动不大，关注季末资金波动

路透北京6月24日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二变动不大。交易员指出，公开市场今日小幅净投放，操作属中性故几无扰动；季末时点资金价格波动受关注，不过考虑机构早有准备，七天回购品种利率上行压力尚可。

“今天IRS几乎没什么变动，公开市场还是净投放的，但规模也就20个亿，对市场没什么影响。”北京一银行交易员称。

他认为，市场关注月末资金价格的变化，不过从中上旬开始可跨月资金利率就开始攀升，说明机构未雨绸缪已开始提前准备，所以预期本周七天资金价格即使因需求加大而抬升，但幅度也比较有限。

中国银行间资金市场周二隔夜及14天质押式回购利率 走高，不过更多受盘初高价成交以及信用债质押拉高均价因素带动，资金整体供求仍平稳，七天资金今日开始跨月，但利率波动有限。

上述交易员指出，更长期来看，7月即将公布的宏观经济数据若继续好于预期，显示经济有企稳改善的迹象，可能动摇当前现券的做多信心，从而导致现券收益率与IRS出现同步上行。

中国央行公开市场周二正回购操作规模创近一个月单日新低，当日仍维持小额净投放。业内人士表示，虽然近期货币市场存供需结构性不匹配问题，但整体流动性尚可，加之周四将进行500亿元人民币国库现金定存招标，今日净投放规模顺势较上周同期缩减六成至20亿元。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3817/3.4883 3.4308/3.5150 3.6733/3.7583 3.8967/3.9875 3.8975/4.1588

上日 3.3656/3.4672 3.4383/3.5217 3.6717/3.7583 3.8992/3.9858 3.8988/4.1588

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变动 +0.0161/+0.0211 -0.0075/-0.0067 +0.0016/+0.0000 -0.0025/+0.0017 -0.0013/+0.0000

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。