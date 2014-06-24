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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 15:42 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆：可能进一步轧空

0725 GMT

* 欧元/日圆200日均线切入点138.99仍为阻力位

* 200日均线逐步抬高，留出进一步上行空间

* 投机空单已建立，基于收盘价低于200日均线

* 套利交易无回报情况下，动能缺失可能造成轧空

* 市况平淡或威胁到欧元空头，大部分是在欧洲央行决议后建立的(完)

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(编译 朱晓军；审校 张涛)
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