金属期市：伦铜下滑，全球经济成长好坏参杂影响人气

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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不过分析师称，供应紧张和近期中国消费势头良好也有助于支撑铜价，尽管最近青岛港口的融资丑闻遏制了融资交易，预计将导致中国进口减少。
0723 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.3%至每吨6,866.75美元。
上海期交所主力8月期铜 上涨0.2%至49,400元人民币(8,000美元)，隔夜时段曾创下四个月新高49,690元。
青岛港金属融资欺诈调查触动了银行和交易所的神经，他们痛苦地意识到在中国仓储业储存大宗商品面临的风险。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月