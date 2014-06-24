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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 15:53 BJT

金属期市：伦铜下滑，全球经济成长好坏参杂影响人气

不过分析师称，供应紧张和近期中国消费势头良好也有助于支撑铜价，尽管最近青岛港口的融资丑闻遏制了融资交易，预计将导致中国进口减少。

0723 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.3%至每吨6,866.75美元。

上海期交所主力8月期铜 上涨0.2%至49,400元人民币(8,000美元)，隔夜时段曾创下四个月新高49,690元。

青岛港金属融资欺诈调查触动了银行和交易所的神经，他们痛苦地意识到在中国仓储业储存大宗商品面临的风险。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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