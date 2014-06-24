《全球汇市》欧元和英镑走稳，稍晚英国央行卡尼将作证词陈述

安倍政府正在推动日本政府退休金投资基金增持股票，同时减少投资政府公债。考虑到该基金的庞大规模，这很有可能会在金融市场掀起风潮。

与此同时，英国央行总裁卡尼0830GMT将在一议会委员会露面，也可能会推动英镑走势。

交易员尤为感兴趣的是，卡尼是否会给出更多提早加息的暗示。他在本月较早时曾作过如此暗示，并让英镑兑美元接近六年高点。

英镑兑美元 报1.7025美元，此前曾触及2008年10月迄今高点1.7064美元。交易员称，如果投资者从卡尼那里得到年底前不太可能加息的感觉，英镑将面临抛售。

“如果这一情况发生，那么英镑将会下跌。不过如果欧元/英镑上涨，就应逢高卖出。”Jeremy Stretch说。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3595 1.3603 -0.06 -1.09 1.3745

美元/日圆 101.97 101.93 +0.04 -3.16 105.30

欧元/日圆 138.62 138.66 -0.03 -4.16 144.63

美元/瑞郎 0.8946 0.8941 +0.06 +0.20 0.8928

英镑/美元 1.7024 1.7025 -0.01 +2.83 1.6556

美元/加元 1.0719 1.0727 -0.07 +0.93 1.0620

澳元/美元 0.9401 0.9419 -0.19 +5.48 0.8913

新西兰元/美元 0.8703 0.8708 -0.06 +6.06 0.8206

欧元/瑞郎 1.2165 1.2164 +0.01 -0.86 1.2271

欧元/英镑 0.7985 0.7989 -0.05 -3.76 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1175 9.1037 +0.15 +3.05 8.8474

美元/挪威克朗 6.1080 6.1061 +0.03 +0.69 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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