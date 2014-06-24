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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 16:15 BJT

表格：德国6月IFO企业景气判断指数降至109.7，低于路透预估

路透柏林6月24日 - 德国经济智库Ifo周二公布：

* 德国6月IFO企业景气判断指数为109.7，路透调查预估为110.2

* 6月IFO企业现况指数为114.8，路透调查预估为115.0

* 6月IFO企业预期指数为104.8，路透调查预估为105.9

* IFO称5月指数没有修正

以下为详细数据(括号为修正后数据)：

德国 2014年6月 2014年5月 2013年6月

企业景气 109.7 110.4 105.9

企业现况 114.8 114.8 109.4

企业预期 104.8 106.2 102.5(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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