表格：德国6月IFO企业景气判断指数降至109.7，低于路透预估

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透柏林6月24日 - 德国经济智库Ifo周二公布：
* 德国6月IFO企业景气判断指数为109.7，路透调查预估为110.2
* 6月IFO企业现况指数为114.8，路透调查预估为115.0
* 6月IFO企业预期指数为104.8，路透调查预估为105.9
* IFO称5月指数没有修正
以下为详细数据(括号为修正后数据)：
德国 2014年6月 2014年5月 2013年6月
企业景气 109.7 110.4 105.9
企业现况 114.8 114.8 109.4
企业预期 104.8 106.2 102.5(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月