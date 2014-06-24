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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月24日

路透6月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           157,725              -850
    锡            10,845              持平
    铅           192,525              -50
    锌           671,250            -2,075
    铝         5,072,125            -5,150
    镍           305,388              +786
    铝合金        36,260              持平
    NASAAC        63,600              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
         
     LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据         库存分布               品种      库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅        MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡        MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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