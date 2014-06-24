香港股市：收升0.3%，中资能源股下滑限制涨幅

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透香港6月24日 - 香港股市周二略微回升，但中资能源股走软限制涨幅；上日恒生指数曾创下逾三个月最大跌幅。
恒生指数 收升0.3%至22,880.64点。恒生国企指数 涨0.5%。
香港上市的中国国有能源股全面下滑，因该行业正遭遇反腐行动。中国当局周一正式对原发改委副主任刘铁男提起公诉。
中国海洋石油 下挫1.5%至两周低点，给指数造成最大拖累。中石化 下滑0.8%。
中石油 跌0.4%。
比亚迪 上扬4.3%，领涨H股。上海证券报称环保型汽车免税政策将于7月敲定。(完)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月