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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 16:30 BJT

香港股市：收升0.3%，中资能源股下滑限制涨幅

路透香港6月24日 - 香港股市周二略微回升，但中资能源股走软限制涨幅；上日恒生指数曾创下逾三个月最大跌幅。

恒生指数 收升0.3%至22,880.64点。恒生国企指数 涨0.5%。

香港上市的中国国有能源股全面下滑，因该行业正遭遇反腐行动。中国当局周一正式对原发改委副主任刘铁男提起公诉。

中国海洋石油 下挫1.5%至两周低点，给指数造成最大拖累。中石化 下滑0.8%。

中石油 跌0.4%。

比亚迪 上扬4.3%，领涨H股。上海证券报称环保型汽车免税政策将于7月敲定。(完)
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