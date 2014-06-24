德国经济：乌克兰和伊拉克局势令德国企业感到担忧--IFO经济学家

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透慕尼黑6月24日 - 德国智库IFO经济学家沃拉博周二表示，德国企业对乌克兰危机和伊拉克境内爆发的动乱感到担忧。稍早公布的6月IFO企业景气判断指数低于预估。
沃拉博称，德国第二季经济料将大幅走弱，GDP增长率约为0.3%，但德国全年的GDP增长率将上升，消费者活动仍强劲且稳定。
沃拉博还称，欧洲央行的一系列举措对德国经济并无重大影响，因为这些手段大都在预期之中。（完）
(编译 高琦 审校 王冠中)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月