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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 16:50 BJT

德国经济：乌克兰和伊拉克局势令德国企业感到担忧--IFO经济学家

路透慕尼黑6月24日 - 德国智库IFO经济学家沃拉博周二表示，德国企业对乌克兰危机和伊拉克境内爆发的动乱感到担忧。稍早公布的6月IFO企业景气判断指数低于预估。

沃拉博称，德国第二季经济料将大幅走弱，GDP增长率约为0.3%，但德国全年的GDP增长率将上升，消费者活动仍强劲且稳定。

沃拉博还称，欧洲央行的一系列举措对德国经济并无重大影响，因为这些手段大都在预期之中。（完）

(编译 高琦 审校 王冠中)
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