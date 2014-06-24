企业并购：日本先锋将影音事业售予霸菱亚洲及Onkyo

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透东京6月24日 - 日本汽车电子大厂先锋(Pioneer) 已同意，将影音事业Pioneer Home Electronics Corp出售给霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)及日本同业Onkyo Corp 。
Pioneer Home Electronics Corp生产销售DVD播放机、数位相框及其他音讯设备。霸菱将在这家公司持股51%。先锋与Onkyo周二在联合声明中表示，三家公司将决定其余股权去向。
这项出售消息最先由日本经济新闻披露，并激励先锋股价周二劲升4%，收报229日圆。Onkyo股价一度大涨12.6%，触及168日圆。
霸菱亚洲一名发言人表示，出售案的三方计划在8月底前完成交易细节。
霸菱亚洲4月时同意以约210亿日圆，将贵金属及珠宝回收商Net Japan出售给金融服务公司日本欧力士(Orix Corp.) 。(完)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月