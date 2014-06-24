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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 16:20 BJT

企业并购：日本先锋将影音事业售予霸菱亚洲及Onkyo

路透东京6月24日 - 日本汽车电子大厂先锋(Pioneer) 已同意，将影音事业Pioneer Home Electronics Corp出售给霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)及日本同业Onkyo Corp 。

Pioneer Home Electronics Corp生产销售DVD播放机、数位相框及其他音讯设备。霸菱将在这家公司持股51%。先锋与Onkyo周二在联合声明中表示，三家公司将决定其余股权去向。

这项出售消息最先由日本经济新闻披露，并激励先锋股价周二劲升4%，收报229日圆。Onkyo股价一度大涨12.6%，触及168日圆。

霸菱亚洲一名发言人表示，出售案的三方计划在8月底前完成交易细节。

霸菱亚洲4月时同意以约210亿日圆，将贵金属及珠宝回收商Net Japan出售给金融服务公司日本欧力士(Orix Corp.) 。(完)
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