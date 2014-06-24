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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 16:43 BJT

表格：英国5月抵押贷款批准宗数下滑至去年8月以来最低水平--BBA

路透伦敦6月24日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示，5月经季节调整的抵押贷款批准宗数降至去年8月以来最低水平，但仍较上年同期高出12%。

以下为具体数据：

5月 4月 2013年5月

经季节调整净抵押贷款 +1.245 +1.265 -0.752

(单位10亿英镑)

5月 4月 2013年5月

各类贷款批准数

购房 41,757 41,934 37,070

再抵押 18,206 20,448 21,368

其他担保贷款 5,168 7,913 9,083 (完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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