表格：英国5月抵押贷款批准宗数下滑至去年8月以来最低水平--BBA

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透伦敦6月24日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示，5月经季节调整的抵押贷款批准宗数降至去年8月以来最低水平，但仍较上年同期高出12%。
以下为具体数据：
5月 4月 2013年5月
经季节调整净抵押贷款 +1.245 +1.265 -0.752
(单位10亿英镑)
5月 4月 2013年5月
各类贷款批准数
购房 41,757 41,934 37,070
再抵押 18,206 20,448 21,368
其他担保贷款 5,168 7,913 9,083 (完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月