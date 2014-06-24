新兴汇市：全球经济复苏迹象支撑亚币，林吉特涨幅居前

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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印尼卢比兑美元 几无变动，市场发现央行透过国营银行进行干预，抵销来自进口商需求以及7月9日总统大选不确定性所带动的美元买盘。
全球制造业活动在6月加速，受中国和日本恢复成长、以及美国制造业呈现于四年来最快速扩张所提振。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.89 101.93 +0.04 +3.33 105.28
坡元 1.2484 1.2487 +0.02 +1.19 1.2632
台币 30.031 30.039 +0.03 -0.27 29.950
韩元 1018.20 1018.50 +0.03 +3.65 1055.40
泰铢 32.41 32.48 +0.22 +1.39 32.86
菲律宾披索 43.86 43.80 -0.14 +1.23 44.40
印尼卢比 11988.00 11985.00 -0.03 +1.43 12160.00
印度卢比 60.10 60.20 +0.17 +2.83 61.80
马币 3.2119 3.2195 +0.24 +1.98 3.2755
人民币 6.2308 6.2266 -0.07 -2.84 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/王冠中; 审校 艾茂林/李婷仪)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月