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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 16:46 BJT

新兴汇市：全球经济复苏迹象支撑亚币，林吉特涨幅居前

印尼卢比兑美元 几无变动，市场发现央行透过国营银行进行干预，抵销来自进口商需求以及7月9日总统大选不确定性所带动的美元买盘。

全球制造业活动在6月加速，受中国和日本恢复成长、以及美国制造业呈现于四年来最快速扩张所提振。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.89 101.93 +0.04 +3.33 105.28

坡元 1.2484 1.2487 +0.02 +1.19 1.2632

台币 30.031 30.039 +0.03 -0.27 29.950

韩元 1018.20 1018.50 +0.03 +3.65 1055.40

泰铢 32.41 32.48 +0.22 +1.39 32.86

菲律宾披索 43.86 43.80 -0.14 +1.23 44.40

印尼卢比 11988.00 11985.00 -0.03 +1.43 12160.00

印度卢比 60.10 60.20 +0.17 +2.83 61.80

马币 3.2119 3.2195 +0.24 +1.98 3.2755

人民币 6.2308 6.2266 -0.07 -2.84 6.0539

(完)

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