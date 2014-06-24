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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 17:23 BJT

加拿大经济：财长称楼市并无泡沫

路透伦敦6月24日 - 加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周二表示，加拿大楼市没有泡沫。(完)
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