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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 17:00 BJT

重发-日本经济：政府确认未来几年分阶段将企业税率降到30%以下

(重发以跟上红条)

路透东京6月24日 - 日本周二正式公布计划，未来几年内将把企业税率分阶段降至30%以下，但将在以后决定具体下调幅度、时间以及如何抵消财政收入减少等细节。

该方案是首相安倍晋三“第三支箭”计划中的内容。前两支“箭”分别是超宽松货币政策和财政支出。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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