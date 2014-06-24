中国外汇：1-5月国际服务贸易逆差500亿美元，七成由旅游贡献--外管局

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京6月24日 - 中国国家外汇管理局周二公布，1-5月，国际收支口径的国际服务贸易逆差累计500亿美元，其中七成以上的逆差仍由旅游差额所贡献；5月单月逆差则为83亿美元，略低于上月。
外管局自今年起公布国际收支口径的月度服务贸易差额数据，指居民与非居民之间发生的服务贸易交易，此前服务贸易数据包含在国际收支平衡表中按季编制并公布。
外管局网站新闻稿指出，贡献最大的旅游差额5月逆差扩大至70亿美元，1-5月累计为逆差371亿美元，对当期服务贸易逆差贡献率占比分别扩大至84%和74%。
5月运输差额为逆差47亿美元，略低于上月，1-5月累计为逆差244亿美元。
此前海关数据显示，5月出口同比增长7%，进口同比下降1.6%；路透调查预估中值分别为增长6.6%和增长6.1%。5月贸易顺差359.2亿美元，高于路透预估的顺差226亿美元。
为打击跨境贸易套利，央行主导的人民币贬值自2月底开始启动，4月则达到此轮贬值的高潮，人民币兑美元 并在当月底创出18个月的盘中新低至6.2676。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
================== 今日重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 *15:30 罗兵咸永道中国银行业研究报告记者会。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公布首季业绩。 国药控股公布首季业绩。 中远海运港口公布首季业绩。 粤海置地公布首季业绩。 中国铝业公布首季业绩。 东方证券公布首季业绩。 华能国际电力股份公布首季业绩。 马鞍山钢铁股份公布首季业绩。 15:30 朗廷股东周年大会。 4月26日（周三） 安徽海