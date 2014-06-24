中国外汇：1-5月国际服务贸易逆差500亿美元，七成由旅游贡献--外管局

路透北京6月24日 - 中国国家外汇管理局周二公布，1-5月，国际收支口径的国际服务贸易逆差累计500亿美元，其中七成以上的逆差仍由旅游差额所贡献；5月单月逆差则为83亿美元，略低于上月。

外管局自今年起公布国际收支口径的月度服务贸易差额数据，指居民与非居民之间发生的服务贸易交易，此前服务贸易数据包含在国际收支平衡表中按季编制并公布。

外管局网站新闻稿指出，贡献最大的旅游差额5月逆差扩大至70亿美元，1-5月累计为逆差371亿美元，对当期服务贸易逆差贡献率占比分别扩大至84%和74%。

5月运输差额为逆差47亿美元，略低于上月，1-5月累计为逆差244亿美元。

此前海关数据显示，5月出口同比增长7%，进口同比下降1.6%；路透调查预估中值分别为增长6.6%和增长6.1%。5月贸易顺差359.2亿美元，高于路透预估的顺差226亿美元。

为打击跨境贸易套利，央行主导的人民币贬值自2月底开始启动，4月则达到此轮贬值的高潮，人民币兑美元 并在当月底创出18个月的盘中新低至6.2676。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 张喜良)