英国金融市场：英镑下跌而英镑利率期货小涨，英国央行官员议会作证

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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一家外汇交易商称，“我们今天上午看到的风险是，卡尼将试图通过言论打压英镑，这似乎正在发生。”
英镑兑美元 跌至日低1.6974美元，而欧元升至0.8023英镑。12月英镑短期利率期货<0#FSS:>升2-3个跳动点至98.15。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/朱晓军；审校 张涛)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月