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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 17:27 BJT

英国金融市场：英镑下跌而英镑利率期货小涨，英国央行官员议会作证

一家外汇交易商称，“我们今天上午看到的风险是，卡尼将试图通过言论打压英镑，这似乎正在发生。”

英镑兑美元 跌至日低1.6974美元，而欧元升至0.8023英镑。12月英镑短期利率期货<0#FSS:>升2-3个跳动点至98.15。(完)

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