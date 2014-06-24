日本经济：政府呼吁养老基金GPIF快速改革投资管理策略

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士

路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。