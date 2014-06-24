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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 17:02 BJT

日本经济：政府呼吁养老基金GPIF快速改革投资管理策略

路透东京6月24日 - 日本政府周二在经济增长计划终稿里面称，政府退休金投资基金(GPIF)应快速改革其投资组合管理策略。

日本首相安倍晋三一直都敦促GPIF更多的投资于国内股票，减少对日本公债的投入，以此为快速增加的老龄化人群提供更高的回报并提振经济活动。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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