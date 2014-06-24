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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 17:04 BJT

台湾汇市：台币连两日微幅收高，升幅温吞难带动交投意愿

* 台币续收高，季底前料维持温和升势
    * 出口商尚不急于进场，但力道估计渐强
    * 明日实质交易区间估在29.950-29.990

    路透台北6月24日 - 台币兑美元  周二连续第二个交易日收高，但涨幅
疲软，温吞的升势难以拉抬交投意愿，令成交量持续低迷。市场预估季底前出口商进场抛汇
的力道将逐步增强，仍有机会将台币推向29.950。
    
    汇银人士指出，今日场中尾盘报价稀疏，美元买盘欠缺，虽然出口商的实质抛汇需求未
大量涌现，已让台币趋升。交易员预料在央行理监事会没有意外的前提下，台币走势将取决
于季底前出口商半年报的台币需求力道。
    
    〞台币还是跟随国际汇市...目前亚洲市场由热钱带动的风险偏好还在。〞一位本地银
行交易员说。
    
    交易员指出，国际资金仍多，台股还在高档区游走，外资没有撤走的迹象，这让台币仍
取得相对支撑，但忌惮央行可能干预，市场预料台币的升值空间有限，且台币续升亦对进口
商吸纳美元具吸引力。 
        
    另名外资交易员则指出，美中两大火车头的经济复苏看来十分稳健，虽然台湾央行在本
周升息的机率微乎其微，但台币汇率是否有机会跟随全球经济回暖而续升，也可以持续观察
。
      
   交易员预估明日台币实质交投区间在29.950-29.990，今日主交易区间在29.970-29.993
，上日交易区间主要在29.985-30.000。
    
    台湾股市周二微幅收高，与区域股市的温和上扬走势同步。外资及陆资在台股买超34.1
5亿台币，连续两个交易日买超共计81.17亿台币。 
    
    路透调查显示，台湾央行将在周四(26日)举行的理监事会议中，连续三年维持重贴现率
在1.875%不变。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价略略扩
大，与现汇市场同向，一个月远汇报价 尾盘在29.933/29.941左右，上日纽约
盘收在29.950。    
    
    多数亚洲新兴货币周二上涨，主要经济体制造业表现好转，提高了全球经济进一步复苏
的期望。 
    
     本周全球重要经济事件与数据包括：
     6/24(二)：美国4月房屋价格、美国4月标普/Case-Shiller20个大都会地区房价指数、
美国6月消费者信心和5月新屋销售年率、美国6月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数、美
国费城联储总裁普洛瑟发表讲话；
     6/25(三)：台湾5月M2年增率、德国7月GfK消费者信心、美国建筑许可年率5月修正值
、美国企业获利第一季修正值和5月耐久财订单、美国实质国内生産总值(GDP)第一季终值、
美国6月Markit服务业/综合PMI初值；
     6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数、
美国一周初请失业金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、日本5月CPI、所有家庭支出和
失业率、日本5月零售销售、美国圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话、英国央行发布半年金
融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话；
     6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐收
支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指数(HI
CP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI)一周领先
指标。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见    
             
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
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