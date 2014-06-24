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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 17:09 BJT

表格：6月10日止日本生胶库存较10日前下降2.4%，至21,627吨

路透东京6月24日 - 日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，截至6月10日的日本生胶库存为21,627吨，较10日前的水准减少2.4%。

以下为分类库存数据(单位：吨)：

种类 6月10日 5月31日 5月20日 5月10日 4月30日 4月20日

生胶 21,627 22,174 22,514 21,880 21,869 21,948

天然乳胶 550 597 578 575 594 552

合成胶(固体) 1,582 1,617 1,570 1,499 1,380 1,378

合成乳胶(D.R.C.) 109 29 29 29 29 49

(完)
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