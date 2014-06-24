中澳关系：澳洲贸易和投资部长称今年底之前有望达成双边自贸协议

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京6月24日 - 澳洲贸易和投资部长安德鲁·罗伯周二在与中国高层会面之后说，中澳双方决心在今年底之前签定协议。两国多年来一直试图达成双边自由贸易协定。
但尽管澳洲总理艾保德(Tony Abbott)曾表达希望在11月之前实现，但一直没有太多突破性进展。
安德鲁·罗伯说，与中国的协商仍走在正轨，但他不愿透露谈判细节，只说他不愿亮出底牌。
“结论是在今年达成协议是可行的。有完成的可能，而且双方都有决心在今年稍晚完成谈判，”安德鲁·罗伯在与中国发改委主任徐绍史会面之后说。
“协商在进行，所以任何事都有可能。但我们都有信心，而且也具体涉及到了一些必须涵盖的领域，包括农业。”他说。
安德鲁·罗伯也乐观认为，可在2015年和美国及其他10个太平洋经济体敲定跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
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