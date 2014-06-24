离岸人民币：台湾放宽企业及专业投资人参与专业板宝岛债认购

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透台北6月24日 - 台湾金融监督管理委员会周二公告，将自周四(26日)起放宽专业板债券的销售对象，由现行〞专业投资机构〞调整为〞专业投资人〞，意味着企业及拥有一定财力的个人将得以认购专业板宝岛债。
金管会在5月底已预告将修正上述相关法令。此次公告内容与预告内容大致相同，包括最近一期经会计师查核或核阅财务报告总资产超过5,000万台币的法人或基金，以及具一定财务实力及交易经验的专业投资人。
成为专业板外币债(含宝岛债)的专业投资人必须同时符合三项条件，即向券商提供3,000万台币以上的财力证明；或单笔交易金额逾300万台币，且于该证券商的投资往来总资产逾1,500万台币，并提供总资产超过3,000万台币以上的财力声明书。投资人并须具备充分金融商品专业知识或交易经验，以及同意签署为专业投资人。
金管会证期局官员此前指出，法规修正后，过去像台积电 等大型公司不能投资专业板宝岛债的情况就可解除，而增加了销售对象后，也可促成宝岛债次级市场的活络和交投。
一本地券商也表示，法令修正后，券商将会有意愿先行拿下部分宝岛债新债额度，以承作RP(附买回)方式调度资金，再慢慢售予专业投资人，将让次级市场更为活跃。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
================== 今日重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 *15:30 罗兵咸永道中国银行业研究报告记者会。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公布首季业绩。 国药控股公布首季业绩。 中远海运港口公布首季业绩。 粤海置地公布首季业绩。 中国铝业公布首季业绩。 东方证券公布首季业绩。 华能国际电力股份公布首季业绩。 马鞍山钢铁股份公布首季业绩。 15:30 朗廷股东周年大会。 4月26日（周三） 安徽海