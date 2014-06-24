离岸人民币：台湾放宽企业及专业投资人参与专业板宝岛债认购

路透台北6月24日 - 台湾金融监督管理委员会周二公告，将自周四(26日)起放宽专业板债券的销售对象，由现行〞专业投资机构〞调整为〞专业投资人〞，意味着企业及拥有一定财力的个人将得以认购专业板宝岛债。

金管会在5月底已预告将修正上述相关法令。此次公告内容与预告内容大致相同，包括最近一期经会计师查核或核阅财务报告总资产超过5,000万台币的法人或基金，以及具一定财务实力及交易经验的专业投资人。

成为专业板外币债(含宝岛债)的专业投资人必须同时符合三项条件，即向券商提供3,000万台币以上的财力证明；或单笔交易金额逾300万台币，且于该证券商的投资往来总资产逾1,500万台币，并提供总资产超过3,000万台币以上的财力声明书。投资人并须具备充分金融商品专业知识或交易经验，以及同意签署为专业投资人。

金管会证期局官员此前指出，法规修正后，过去像台积电 等大型公司不能投资专业板宝岛债的情况就可解除，而增加了销售对象后，也可促成宝岛债次级市场的活络和交投。