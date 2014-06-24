中国经济：需增强人民币弹性，以应对资本流动扩大--人行经济学家

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透北京6月24日 - 中国人行研究局首席经济学家马骏周二表示，中国需要增强人民币汇率弹性，以应对资本流动可能上升。
马骏在一场论坛上表示，如果中国开放资本帐户，净资本流动规模可能并不如有些人预期的那么大。
马骏原为德意志银行大中华区首席经济学家，4月出任人行新职。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月