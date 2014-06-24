台湾金融：台美达成〞外国帐户税收遵循法〞(FATCA)实质共识

路透台北6月24日 - 台湾金管会周二表示，与美国已达成〞外国帐户税收遵循法〞(FATCA)协定实质共识。美国已将台湾列入视同签署协定的名单中，台湾人的资产免于因FATCA被扣缴30%税款。

金管会表示，依美国财政部网站公布之资料，目前已有德国、英国、日本等36国与美国完成FATCA跨政府合作协定之签署，另包括台湾、南韩、新加坡、香港等43个国家(地区)已与美国就FATCA跨政府合作协定达成共识，并被列为视同签署协定之国家。总计目前已有79个国家(地区)加入FATCA计画。

美国政府于2010年3月18日立法通过美国外国帐户税收遵从法(FATCA)，规定外国金融对美国公民及绿卡持有人的余额达5万美元以上的个人帐户及25万美元以上的法人帐户应履行辨识客户的身分、申报美国帐户资料及对不合作帐户的美国来源所得就地扣缴30%或关闭不合作帐户等义务。

金管会也说，依FATCA规定，台湾的金融机构必须至美国内地税务局指定网站注册并取得证明遵循该法案所须的〞全球中介机构识别码〞(GIIN)。截至上日(23日)止，38家台湾本地银行、八家票券公司、23家信合社、27家寿险公司及37家投信公司均已全部完成注册，另证券公司、期货公司及投顾公司亦各有37家、15家及8家已完成注册。