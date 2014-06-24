台湾金融：台美达成〞外国帐户税收遵循法〞(FATCA)实质共识

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透台北6月24日 - 台湾金管会周二表示，与美国已达成〞外国帐户税收遵循法〞(FATCA)协定实质共识。美国已将台湾列入视同签署协定的名单中，台湾人的资产免于因FATCA被扣缴30%税款。
金管会表示，依美国财政部网站公布之资料，目前已有德国、英国、日本等36国与美国完成FATCA跨政府合作协定之签署，另包括台湾、南韩、新加坡、香港等43个国家(地区)已与美国就FATCA跨政府合作协定达成共识，并被列为视同签署协定之国家。总计目前已有79个国家(地区)加入FATCA计画。
美国政府于2010年3月18日立法通过美国外国帐户税收遵从法(FATCA)，规定外国金融对美国公民及绿卡持有人的余额达5万美元以上的个人帐户及25万美元以上的法人帐户应履行辨识客户的身分、申报美国帐户资料及对不合作帐户的美国来源所得就地扣缴30%或关闭不合作帐户等义务。
金管会也说，依FATCA规定，台湾的金融机构必须至美国内地税务局指定网站注册并取得证明遵循该法案所须的〞全球中介机构识别码〞(GIIN)。截至上日(23日)止，38家台湾本地银行、八家票券公司、23家信合社、27家寿险公司及37家投信公司均已全部完成注册，另证券公司、期货公司及投顾公司亦各有37家、15家及8家已完成注册。
金管会称，未来台美双方将会就细节文字进一步协商，将可于今年年底前正式签署协定。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
================== 今日重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 *15:30 罗兵咸永道中国银行业研究报告记者会。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公布首季业绩。 国药控股公布首季业绩。 中远海运港口公布首季业绩。 粤海置地公布首季业绩。 中国铝业公布首季业绩。 东方证券公布首季业绩。 华能国际电力股份公布首季业绩。 马鞍山钢铁股份公布首季业绩。 15:30 朗廷股东周年大会。 4月26日（周三） 安徽海