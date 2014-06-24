《专栏》怎样认识日本企业对华投资大幅减少

(此文由商务部研究院中国对外贸易部研究员金柏松提供，内容仅代表本人观点)

近期，中国商务部公布数据显示，2014年1-5月，日本对中国投资同比减少42.2%。而2013年日本对中国投资额为71亿美元，同比减少4.3%。比较2012年日本对中国投资创下新高，达74亿美元，说明日本企业对中国投资由升转降，拐点出现在2013年。

类似报道日本媒体也有。2014年6月22日日本共同社报道，“日本政策金融公库”（JFC）大阪支店调查，显示2013财年日本大阪、兵库、京都等地中小企业计划向在中国开展业务的企业提供贷款总额比上一财政年度锐减三分之二，即2013财年的向在中国的日本企业贷款总额为9.44亿日元，而2012财年的总额却高达31.61亿日元。说明日本在中国的企业经营总量大幅缩小，经营倒闭、撤资企业不在少数。

**日本企业对中国投资减少原因分析**

商务部发言人将日本企业对中国投资减少原因归结为“两国政治关系不断恶化”。

“日本政策金融公库”的调查报告则说“主要是受日中关系恶化和中国人工费用上涨等因素影响”。

首先，对中日关系恶化影响两国经济关系是双方一致认识。

其次，日本报告还提出受成本上升、知识产权侵权等的影响。对此，我们需要认清的是，在中国人工成本上升、知识产权侵权属于所有企业面对的共同问题，不单独日本在中国企业，在中国的美国、欧洲及韩国企业均遭遇同样问题。对比全球对中国投资仍保持增长趋势，这说明日本企业对中国投资是日本出现问题所致，而不是中国成本增加。调查反映出日本企业的回答，只能说是日本在中国企业经济竞争力在下降。

根据日本财务省有关贸易的统计，分析发现日本电子、电器产品出现出口减少而进口增加的呈现长期趋势，说明日本电子电器产品曾经“竞争天下无敌手”，如今已经失去往日雄风。因此，在竞争激烈的中国市场，日本企业竞争败北或许才是主要原因之一。

其三，据了解，日本企业对中国投资减少，也有日本政府打经济牌有关。众所周知，日本政府指导日本企业对外投资，提出“中国风险”概念，即日本企业对中国投资，如果设立的是海外唯一一家，则一旦发生风险，损失将无法补救。因此，指导日本企业对中国投资之外，另在他地还应投资一家企业，以便互为补充，即所谓“中国+1”策略。在中日关系恶化情况下，日本政府的政策指导果真发生明显效果。原因之一就是，日本政府在国内对中小对企业向海外投资、参展有政策变化。以往这项政策支持用于对中国开展业务最多，但2013年起日本国内政府政策支持发生180度转变，凡是对中国的业务都没有支持，同时却极力推荐到东南亚投资。这对日本中小企业对外投资具有重大影响。2013年日本对外投资数据显示结果与我的分析一致。

其四，从中日两国经济、产业结构分析。中国经济从2008年实行结构调整以来，对制造业产能过剩问题认识越来越清，2010年加大力度，在中国制造业大量过剩情况下，世界各国对中国投资分布在制造业比重不断下降，同时对中国服务业，其中主要是房地产、金融业投资大量增加。而日本经济在房地产泡沫破灭后，不仅对日本国内，对海外也是日本企业基本不关注；对于金融领域投资则不是日本企业擅长。显然，日本企业减少对中国投资还与两国经济、产业结构调整等客观因素有关。

**减少对中国投资谁的损失大？**

日本政府了解到中国政府采取积极地吸引外资政策，中国各级地方政府招商引资尤其重视来自发达国家的企业投资。早在日本政府小泉时代，中国政府反对其参拜靖国神社，日本政府就以停止政府援助、实行中国+1等制裁措施，进行反击。当时日本企业基本热衷于投资中国大市场，不肯错过良好的发展机遇，对中国投资基本保持既有发展趋势，而中国政府对日本政府停滞援助并不以为然，所以日本制裁效果没有达到预期。此次，日本政府希望以减少对中国投资的经济制裁，动摇中国政府在钓鱼岛采取的立场，还配套采取措施，一是夸大宣扬中国民众反对日本政府挑起钓鱼岛事端举行的大游行，冲击了在中国的部分日本企业，造成暂时损失，强调这就是“中国风险”；二是终止针对日本中小企业对外投资促进政策，因而取得较好效果。从日本对外政策分析或许日本政府自认为得分，但如果从两国经济、从企业角度分析，其实日本企业损失更大！

首先，介绍有关中日经贸关系基本常识。长期以来中日经贸关系的发展动力来自日本企业。日本市场十分封闭，中国对日本出口主要由在中国的日本投资企业制造与供应，约占60%，由在中国租用经营的加工贸易的日本企业供应约占约20%，由纯正中国资本经营的企业供应约占20%。

而日本对中国出口分布为：一是给在中国的日本企业提供关键零部件，约占40%；二是给在中国经营加工贸易的日本企业约占10%；三是日本给亚洲四小、欧美等在中国的企业提供配套零部件约占20%；还给中国企业提供配套约占20%；四是直接满足中国消费者需要约占10%。

其次，基于以上的分布结构进行分析，日本企业在中日之间开展进出口和投资、委托加工贸易等，由于可以实现内外贯通，进出口价格基本由日本企业总部决定。因为，涉及到跨国避税嫌疑，其综合盈利状况只有日本企业内部掌握，日本企业并未披露其总部经营利润来源于中国的确切数字。但从常识判断，从日本企业积极开拓对中国业务判断，其盈利状况至少不次于欧美在中国的企业。

从全球营业额分析，2014年3月31日，日本经产省发布调查数据显示，2011财年日本海外企业全球销售额为9878.1亿美元，其中有23.1%发生在中国，达到2285亿美元。2012财年在中国销售额下降至2053亿美元，占比下降至19.8%，2013财年前三季度占比回升至21.4%。数据还显示日本企业海外销售额在中国与在北美份额相当，是最重要的大市场之一，历史数据还显示在中日关系恶化之前中国也是其成长最快的市场。