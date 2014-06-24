中国经济：地方政府性债务增长有所放缓，存在管理制度不健全等问题

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京6月24日 - 中国审计署最新报告称，从对2013年6月底以来地方政府性债务变化的跟踪情况看，地方政府性债务增长有所放缓，但存在管理制度不健全，省本级债务借新还旧数额较大等问题。
审计署网站周二刊登审计长刘家义所做的《国务院关于2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，他在报告中称，2013年6月底至2014年3月底，审计的九个省本级和九个市本级政府性债务余额增长3.79%，比2013年前6个月平均增速下降7个百分点。
审计署去年已对全国政府性债务情况进行了全面审计，结果显示，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。债务风险总体可控。
在政府性债务存在问题方面，2013年度审计工作报告指出，政府性债务管理制度尚不健全。目前，各类政府性债务管理分别由财政部不同业务司局负责，尚未归口统一管理，境外发行人民币债券等制度也不够健全。审计的九个省本级和九个市本级中，两个未制定政府性债务综合管理制度，九个未制定政府性债务风险预警制度。
而且，省本级债务借新还旧数额较大。2013年6月底至2014年3月底，九个省本级为偿还到期债务举借新债579.31亿元，但仍有8.21亿元逾期未还。相对而言，9个市本级由于2013年土地出让收入增长，债务负担有所减轻。
此外，个别地方债务举借和使用不规范。审计发现，2013年6月底以来，四个市本级违规由政府担保或不合规抵押融资157亿元，违反合同约定将108.62亿元债务资金用于房地产开发、项目资本金或其他项目建设等。此外，4个省市本级还通过非公开定向融资工具、私募债等新方式举债69亿元。
**中央财政管理存在问题**
该报告并就中央财政管理审计情况表示，预算资金分配权责关系尚未完全理顺，财政资金管理使用中还存在一些违规问题。
这其中包括，资金收缴和预算批复不规范。未收缴入库资金91.4亿元；预算下达不及时，公共财政专项转移支付预算中，有4,950.46亿元（占26.60%）未按要求于6月15日前下达；财政专户清理不到位等。
各级财政均有一些资金沉淀，资金使用效益未能充分发挥。中央本级财政存量资金较多；重点审计的32个中央部门结存资金半数闲置超过一年；重点审计的9个省本级和9个市本级财政存量资金近三成已无法按原用途使用。
对于当前重点民生工程保障房建设，审计署报告指出，资金管理方面，有38个单位骗取套取棚户区改造资金15.41亿元，有237个项目或单位将78.29亿元挪用于市政设施、园区开发等。
住房或补贴分配方面，一些地区由于资格审核把关、纠错清退等基础工作薄弱，有4.75万户不符合条件的家庭享受了住房或货币补贴，有2.65万套住房被挪作他用或违规销售。
报告称，对审计指出的问题，相关地方已追回资金41.84亿元，取消2.9万户家庭的保障资格，收回或清理住房1.65万套，完善制度724项。（完）
浏览《国务院关于2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》全文，点选审计署链接： here (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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