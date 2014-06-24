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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 17:32 BJT

英国个股：汇丰将125亿美元的瑞士私人银行资产售予列支敦士登的LGT

路透伦敦/苏黎世6月24日 - 汇丰控股 表示，将125亿美元的瑞士私人银行资产售予列支敦士登的最大银行--LGT集团基金会 。

汇丰称该交易还有待监管部门的批准和其它方面的审批，预计可在今年第四季完成。

按市值计算，汇丰是欧洲最大的银行。该行在过去三年里已经出售或关闭了逾60项业务，力图摆脱那些亏损或缺乏规模效益的业务，同时努力简化经营。汇丰指出，银行仍致力于在瑞士发展，因为在汇丰的全球私人银行业务体系中，瑞士仍是重要的国际中心。

LGT周二表示，该交易还包括70名员工的交接。（完）

(编译 高琦 审校 王冠中)
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