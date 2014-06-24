英国个股：汇丰将125亿美元的瑞士私人银行资产售予列支敦士登的LGT

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透伦敦/苏黎世6月24日 - 汇丰控股 表示，将125亿美元的瑞士私人银行资产售予列支敦士登的最大银行--LGT集团基金会 。
汇丰称该交易还有待监管部门的批准和其它方面的审批，预计可在今年第四季完成。
按市值计算，汇丰是欧洲最大的银行。该行在过去三年里已经出售或关闭了逾60项业务，力图摆脱那些亏损或缺乏规模效益的业务，同时努力简化经营。汇丰指出，银行仍致力于在瑞士发展，因为在汇丰的全球私人银行业务体系中，瑞士仍是重要的国际中心。
LGT周二表示，该交易还包括70名员工的交接。（完）
(编译 高琦 审校 王冠中)
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
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