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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 16:55 BJT

台湾债市：103/6期10年公债中，银行业买超6.5亿台币

路透台北6月25日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/6 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     23.50     17.00        +6.50
     票券业      0.50      2.50        -2.00
     证券业      3.00      7.50        -4.50
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