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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 17:33 BJT

《汇市简讯》美元/日圆未脱区间，但技术面偏弱

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* 日本安倍政府宣布的企业税调降计划没有任何撼动市场的消息，美元/日圆维持在101.81-102.02区间

* 一目均衡基准线位置101.80及周四低点101.74提供支撑，更下方的主要支撑在200日均线位置101.67

* 日线云区下移(101.90-102.62)。21日均线在102.11，100日均线在102.22

* 目前资金流量淡静，但依据技术面的逢高出脱较受青睐

* 若收盘低于一目均衡基准线位置101.80，则200日均线位置101.67被视为空方主要目标(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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