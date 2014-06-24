台湾财政：富邦人寿以172.88亿得标台北市信义区A25地上权案

路透台北6月24日 - 台北富邦金 子公司富邦人寿周二表示，以172.88亿台币的权利金得标信义区土地A25设定地上权案，初步将规划兴建复合式商用不动产出租，预计全案开发后平均收益率可达4%以上。

富邦人寿表示，此基地台北市信义计画区精华地带，区域内A级办公大楼、五星级饭店及百货商场林立，商业气息浓厚，且本基地为区内仅存最大宗之未开发土地，区位优势无可取代，为近期难得之优质不动产投资标的，因此经过深入评估分析后决定参与投标。