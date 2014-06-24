台湾财政：富邦人寿以172.88亿得标台北市信义区A25地上权案

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透台北6月24日 - 台北富邦金 子公司富邦人寿周二表示，以172.88亿台币的权利金得标信义区土地A25设定地上权案，初步将规划兴建复合式商用不动产出租，预计全案开发后平均收益率可达4%以上。
富邦人寿表示，此基地台北市信义计画区精华地带，区域内A级办公大楼、五星级饭店及百货商场林立，商业气息浓厚，且本基地为区内仅存最大宗之未开发土地，区位优势无可取代，为近期难得之优质不动产投资标的，因此经过深入评估分析后决定参与投标。
富邦人寿表示，将持续看好精华地段不动产投资，此类的公有土地地上权招标案件，有助富邦人寿获取长期稳定租金收益。
富邦金控周二收高0.48%报42.25台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
================== 今日重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 *15:30 罗兵咸永道中国银行业研究报告记者会。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公布首季业绩。 国药控股公布首季业绩。 中远海运港口公布首季业绩。 粤海置地公布首季业绩。 中国铝业公布首季业绩。 东方证券公布首季业绩。 华能国际电力股份公布首季业绩。 马鞍山钢铁股份公布首季业绩。 15:30 朗廷股东周年大会。 4月26日（周三） 安徽海