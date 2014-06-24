版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 17:38 BJT

台湾财政：富邦人寿以172.88亿得标台北市信义区A25地上权案

路透台北6月24日 - 台北富邦金 子公司富邦人寿周二表示，以172.88亿台币的权利金得标信义区土地A25设定地上权案，初步将规划兴建复合式商用不动产出租，预计全案开发后平均收益率可达4%以上。

富邦人寿表示，此基地台北市信义计画区精华地带，区域内A级办公大楼、五星级饭店及百货商场林立，商业气息浓厚，且本基地为区内仅存最大宗之未开发土地，区位优势无可取代，为近期难得之优质不动产投资标的，因此经过深入评估分析后决定参与投标。

富邦人寿表示，将持续看好精华地段不动产投资，此类的公有土地地上权招标案件，有助富邦人寿获取长期稳定租金收益。

富邦金控周二收高0.48%报42.25台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐