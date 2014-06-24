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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 17:49 BJT

日本经济：首相安倍晋三称经济出现“正面循环”

路透东京6月24日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本经济出现“正面循环”，企业营收增加导致薪资和家庭收入升高。

但安倍称，复苏尚未扩展到整体经济领域，强调需确保当前的正面势头并非暂时现象。

“‘安倍经济学’的使命是让日本民众体会到经济复苏的好处，”他在记者会上称。(完)

(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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