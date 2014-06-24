日本经济：首相安倍晋三称经济出现“正面循环”

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透东京6月24日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本经济出现“正面循环”，企业营收增加导致薪资和家庭收入升高。
但安倍称，复苏尚未扩展到整体经济领域，强调需确保当前的正面势头并非暂时现象。
“‘安倍经济学’的使命是让日本民众体会到经济复苏的好处，”他在记者会上称。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月