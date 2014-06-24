《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月24日

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透香港6月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间17:40时,1港元=0.80379人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价 B股股 A/B股比价 (元) 价(港 元) 深物业 6.56 4.93 1.66 南玻 6.76 5.28 1.59 深康佳 4.34 2.85 1.89 ST中华 5.69 2.61 2.71 深深宝 6.53 6.83 1.19 深赤湾 12.39 11.02 1.40 招商地产 10.36 10.48 1.23 特力 9.19 5.72 2.00 飞亚达 7.69 5.86 1.63 一致药业 39.47 32.50 1.51 深深房 3.66 2.78 1.64 ST盛润 6.29 5.44 1.44 深纺织 6.99 5.40 1.61 方大集团 7.27 3.69 2.45 深国商 12.96 8.70 1.85 深赛格 4.25 2.68 1.97 宝石 7.41 4.64 1.99 小天鹅 10.22 9.93 1.28 粤高速 2.92 2.39 1.52 晨鸣纸业 4.19 3.80 1.37 ST珠江 5.57 3.06 2.26 美菱电器 4.72 4.96 1.18 大冷股份 9.25 6.80 1.69 粤电力 4.63 4.40 1.31 佛山照明 9.49 6.18 1.91 江铃汽车 29.38 29.81 1.23 沙隆达 11.44 8.05 1.77 苏常柴 7.70 4.48 2.14 威孚高科 27.15 26.00 1.30 古井贡酒 18.20 16.08 1.41 ST东海 5.29 5.02 1.31 长安汽车 12.17 14.67 1.03 京东方 2.19 1.90 1.43 鲁泰 8.67 10.22 1.06 本钢板材 3.90 2.41 2.01 张裕 24.15 16.70 1.80 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
================== 今日重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 *15:30 罗兵咸永道中国银行业研究报告记者会。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公布首季业绩。 国药控股公布首季业绩。 中远海运港口公布首季业绩。 粤海置地公布首季业绩。 中国铝业公布首季业绩。 东方证券公布首季业绩。 华能国际电力股份公布首季业绩。 马鞍山钢铁股份公布首季业绩。 15:30 朗廷股东周年大会。 4月26日（周三） 安徽海