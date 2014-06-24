《中国债市每日综述》现券窄幅震荡，观望中焦点不离半年末资金面

* 现券收益率及IRS窄幅震荡，市场方向暂不明朗

* 季末年中在即，市场关注焦点不脱离资金面

* 短期内市况僵持料还将维持一段时间

路透上海6月24日 - 中国银行间债市周二现券收益率窄幅震荡。市场人士表示，季末年中临近，资金面供需仍平稳，但机构担忧情绪难消除，同时经济基本面现企稳信号，但可持续性仍存疑，综合因素致现券交投方向暂不明朗，市场多观望中聚焦短期资金价格的进一步变化。

此外，今日国开行一级新债招标对二级市场影响并不明显。

他们并指出，料短期内市况僵持还将维持一段时间，机构多待资金面“大考”之后再寻觅更多交易指引。

“收益率没太动啊，目前的僵持可能是因为半年末大家都没精力了吧，”上海一银行交易员称，这波牛皮市如果继续僵持，债券走牛可能就悬了，但是还是看下个月吧，毕竟目前关注点在资金面。

“你买足彩，天天买，每天都没中，你还会有信心么，”他并称，虽然大方向债市利好因素仍存，只是如果市场一直僵持，不排除短期内的机构情绪回归谨慎。

半年末将近之时，国开行周二招标的四期债，结果均低于预期。因大型银行目前资金压力不大，且国开债自身的手续费及流动性好优势支撑需求，其中一年和三年期收益率并低于农发上日同期债水平。

华南一银行交易员则认为，今天市场成交还是很多的，只是收益率窄幅震荡，感觉暂时还找不到方向，但是机构整体情绪并不悲观，资金利率虽然不会有太大下行空间，但能持续维持低位的话，套息还是挺好的；另外，央行定向宽松接下来的力度也可以赌一赌。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二变动不大。交易员指出，公开市场今日小幅净投放，操作属中性故几无扰动；季末时点资金价格波动受关注，不过考虑机构早有准备，七天回购品种利率上行压力尚可。

剩余期限约6.57年的国开行固息金融债14国开03券最新成交收益率 为4.9050%，上日尾盘为4.9050%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.518元人民币，较上日结算价跌0.012元或0.01%。

**资金整体供求仍平稳**

银行间资金市场周二隔夜及14天质押式回购利率 走高，不过更多受盘初高价成交以及信用债质押拉高均价因素带动，资金整体供求仍平稳，七天资金今日开始跨月，但利率波动有限。

市场人士并表示，本周公开市场到期投放量较少，央行虽仍维持一定力度的正回购操作，不过依旧为单日净投放状态，结合目前流动性状况，以及周四还有国库现金定存招标等因素，半年末资金料无虞。

“还行，比较平稳，前两天跨月的资金（供给）就不算少，今天大行七天（跨月）的资金也在出，”上海一银行交易员称。

他谈到，隔夜和14天回购利率上涨与资金供给状况关系不大，隔夜主要是受到开盘后的几笔高成交价的拉动，而月底前，部分非银机构较多使用信用债质押融资，也对成交均价形成不小扰动，

“拿利率（债）借比较容易，信用的就得高价借，有时加权（成交价）就被带上去了。感觉月底前资金应该没有问题了，26号（周四）还有500亿元现金定存投放，”他表示。

央行公开市场周二正回购操作规模创近一个月单日新低，当日仍维持小额净投放。业内人士表示，虽然近期货币市场存供需结构性不匹配问题，但整体流动性尚可，加之周四将进行500亿元人民币国库现金定存招标，今日净投放规模顺势较上周同期缩减六成至20亿元。

财政部周一稍晚公告称，将于周四(26日)进行今年第六期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量500亿元人民币。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,873.08亿元，略高于周一的8,322.77亿元。其中，隔夜品种成交6,916.89亿元，周一为6,639.27亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9892 2.7733 +21.59 6,916.89

七天 3.5169 3.4695 +4.74 1466.78

14天 4.9577 4.6457 +31.20 380.47

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9450 3.5600 -61.50 2,582.54

七天 5.1500 5.0250 +12.50 293.66

14天 4.8150 5.1400 -32.50 27.94

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.7700 +23.00 --

七天 3.4800 3.4800 +0.00 --

14天 5.0500 4.6000 +45.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9710 2.7550 +21.60 --

七天 3.4830 3.4480 +3.50 --

三个月 4.7679 4.7761 -0.82 --